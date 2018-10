Violenza in strada, lite tra due uomini: uno sferra un colpo col tirapugni

Ieri sera una pattuglia della Volante della Polizia è stata inviata dalla Centrale Operativa in zona Brecce Bianche a seguito di una lite tra due anconetani di 28 anni. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato uno solo dei giovani che riferiva di essere stato colpito dall'altro dopo aver iniziato una discussione per questioni personali.

Peccato che uno dei due, ad un certo punto, ha infilato un tirapugni in metallo per colpire l’avversario con un pugno in volto, facendolo finire in ospedale, dove i medici lo hanno mandato a casa con 10 giorni di prognosi. I poliziotti, dopo l’intervento dell’ambulanza, hanno identificato l’altro, che aveva usato il tirapugni (sequestrato) e lo hanno denunciato.