Attesa troppo lunga, perde la testa e mette le mani al collo dell'infermiere

E’ troppa l’attesa all’ospedale, almeno a parer di lui che, ad un tratto, dà in escandescenze e aggredisce l’infermiere del Triage. Sono stati attimi di panico quelli vissuti ieri al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette ad Ancona quando, intorno alle 18, un uomo, italiano di 60 anni, si è prima buttato a terra urlando «Se sto bene mandatemi a casa, perché non mi mandate a casa?». Poi è entrato nell’area Triage per raggiungere l’infermiere che in quel turno stava assegnando i codici di priorità e lo ha aggredito. Gli ha messo le mani al collo, dopo di che è nata una colluttazione. Immediato l’arrivo di 2 pattuglie dei carabinieri della stazione di Collemarino che, guidati dal comandante Giuseppe Colasanto, hanno riportato la calma nell’area ospedaliera.

I carabinieri hanno proceduto con la raccolta delle testimonianze per ricostruire i fatti e, alla fine, hanno denunciato a piede libero il 60enne per violenza a pubblico ufficiale (l’infermiere in quanto incaricato di pubblico servizio è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale) e interruzione di pubblico servizio. La vittima dell’aggressione se l’è vista brutta ma, per fortuna, non ha riportato lesioni gravi.