Segrega l'ex compagna in un hotel, poi la violenza: arrestato dopo aver tentato la fuga

Aveva segregato l'ex compagna di 56 anni all'interno di un hotel, impedendole di uscire con violenze verbali e fisiche. A finire in manette un 39enne di Ancona che ora dovrà rispondere di sequestro di persona, atti persecutori e lesioni aggravate

Secondo le indagini da parte dei carabinieri, la relazione affettiva tra i due si era incrinata a causa dell’atteggiamento fin troppo geloso dell'anconetano. Lo scorso settembre, in occasione di un incontro chiarificatore, dopo una lite per futili motivi, il 39enne aveva convinto la donna a recarsi in un hotel, nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona, dove con violenze verbali e fisiche l'aveva costretta a rimanere nella stanza dell’albergo per l’intera notte. Il giorno successivo la donna, approfittando di un momento di distrazione, era riuscita ad allontanarsi e raggiungere in autobus la propria abitazione.

Soccorsa da alcuni suoi conoscenti, la 56enne è stata poi portata in ospedale dove i medici le avevano riscontrato le violenze. Inoltre i militari hanno accertato che la donna, nel corso della relazione, aveva dovuto subire anche maltrattamenti di natura psicologica. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri mentre tentava di nascondersi nell’abitazione di suoi conoscenti a Chiaravalle ed è stato arrestato.