Picchia la moglie e spintona la polizia, arrestato 35enne: era ubriaco

Arrestato nella notte di lunedì 6 aprile dalle volanti della Questura di Ancona un uomo visibilmente ubriaco di origini romena di 35 anni per aver picchiato e maltrattato la moglie in casa. Il fatto è avvenuto nel quartiere del Piano.

I poliziotti sono intervenuti dopo una segnalazione dei vicini che avevano sentito grida e urla provenire dall'abitazione. Dopo aver messo in sicurezza tutta la famiglia, si sono accorti che la donna era accasciata con dei lividi provocati dal marito brutale. Dopo essere stata soccorsa della Croce Gialla che le hanno curato le lesioni guaribili in sette giorni, la donna ha sporto denuncia, evidenziando che da anni subiva maltrattamenti fisici e che, per paura, non aveva avuto mai il coraggio di denunciarlo. Ora lui si trova nel carcere di Montacuto con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché resistenza a pubblico ufficiale dopo che, durante l’intervento, l'uomo si era innervosito e aveva provato a spintonare gli agenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.