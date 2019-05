Violenze sessuali e abusi sulla compagna, condannato

I Carabinieri della Stazione di Belvedere Ostrense hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nei confronti di un 37enne, indiano, da anni residente a Belvedere Ostrense. L’uomo era stato condannato a 4 anni di reclusione per lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale commessi tra le mura domeniche nei confronti dell’ex convivente.

La vicenda

I fatti risalgono all’estate del 2012. L’uomo, all’epoca 30enne, al culmine dell’ennesima discussione in casa, aveva aggredito selvaggiamente la sua convivente, una cingalese di qualche anno più grande, e subito dopo si era allontanato dall’abitazione rendendosi momentaneamente irreperibile. La donna aveva trovato la forza per chiamare il “112” ed era stata immediatamente soccorsa dai militari e trasferita all’ospedale di Jesi, dove le vennero diagnosticate lesioni e contusioni in varie parti del corpo, con una prognosi di guarigione di 30 giorni.

La donna, sentita dai Carabinieri, raccontò che il suo convivente, da anni l’aveva fatta oggetto di ripetute violenze, costringendola a vivere in una situazione di continua sofferenza fisica e morale, fino ad averla costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. Il 37enne indiano, regolare sul territorio nazionale, nel frattempo rientrato a Belvedere Ostrense dove lavorava come operaio in un’azienda, è stato rintracciato ieri pomeriggio dai Carabinieri ed associato alla Casa Circondariale di Ancona Montacuto per scontare la condanna.