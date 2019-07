Picchia compagna e figlia, «ero ubriaco non ricordo»: torna libero

«Io di quella sera non ricordo nulla perché ero ubriaco». Ha detto questo al Gip il peruviano di 41anni che, domenica scorsa, ha picchiato la compagna e la figlia dopo essere rincasato da una serata iniziata con una partita di calcio a 5 e terminata con un giro per locali. A scatenare l’ira dell’uomo una cieca gelosia terminata poi con la violenza. Lui era stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali. Ma gli avvocati difensori Andrea Cecere e Alessia Carnevali hanno subito portato all’attenzione del Gip di come l’accusa di maltrattamenti fosse infondata perché non ci sono né referti medici, né tantomeno denunce che possano far pensare a dei precedenti.

Anche per questo i legali del peruviano, dopo la convalida dell’arresto in carcere, hanno chiesto e ottenuto che l’uomo fosse liberato. Il peruviano è così tornato in libertà, ma con un divieto di avvicinamento alla compagna e alla figlia.