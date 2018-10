La lite diventa violenza, calci al ventre della donna incinta

La lite diventa violenza fra una coppia residente ad Ancona, a casa della quale sono dovuti intervenire i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile per scongiurare il peggio. Infatti stamattina la donna avrebbe litigato con il marito che l’ avrebbe presa a calci sul ventre. Non un punto qualsiasi considerando lo stato interessante della vittima.

Per lei, e per il bambino che porta in grembo, sono state ore di paura. La donna è poi andata in ospedale per dei controlli dove i medici, per fortuna, hanno potuto scongiurare qualsiasi conseguenza per il feto. Ora i militari sono in attesa di una decisione della donna che, almeno per ora, non ha sporto denuncia contro il coniuge.