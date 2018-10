Prende a calci una ragazza per salire sul bus: caos sulla linea

Era a terra pronto per salire sul bus. La corsa era troppo piena e lui, probabilmente ubriaco, ha iniziato a tirare pugni sulle portiere e a urlare contro l'autista. Quando le porte si sono aperte una ragazza è scesa per far entrare l'uomo ed è stata presa a calci, restando a terra impietrita. È quanto sarebbe successo ieri attorno alle 13 sulla linea B della Conerobus diretta dal centro verso nord (Torrette-Collemarino-Falconara-Montemarciano) e raccontato sui social da una presente.

«L'uomo era in evidente stato di alterazione – ha detto - ha iniziato a dare ferocemente dei pugni sulla porta anteriore, urlando insulti e parolacce all’autista e prendendosela con le persone che non si spostavano per fargli spazio. Quando la porta si è aperta, quella ragazza se l’è trovato in faccia: è scesa per cercare di farlo salire a bordo e lui per tutta risposta le ha dato un calcio nel sedere. Lei, visibilmente scossa, è rimasta a terra, ho visto che qualcuno le si è stretta intorno per consolarla. Quel tipo, invece, è sceso alla fermata successiva».