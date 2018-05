Scrittori del vino alla scoperta delle Marche

Marchet, Azienda Speciale della Camera di commercio di Ancona, organizza in collaborazione con la Camera di Commercio di Fermo, dal 23 al 27 maggio un educational tour di giornalisti e blogger associati al Circle of Wine Writers di Londra per promuovere il territorio ed affermare le produzioni enologiche del territorio a livello internazionale nell’ottica di migliorare la capacità di inserimento nei mercati.

Sono arrivati oggi i 9 “scrittori di vino” che fino al 26 maggio visiteranno le Marche alla scoperta di aziende vitivinicole e dei territori dove nascono le eccellenze dei vini regionali. Sono iscritti al Circle of Wine Writers, l’associazione londinese fondata nel 1960 con sede nel Regno Unito che conta 270 membri in tutto il mondo ed è composta da autori, scrittori, giornalisti, blogger, fotografi e docenti,con l’obiettivo di migliorare gli standard della comunicazione relativa al vino, contribuendo ad aumentarne la conoscenza e la cultura e a rafforzarne la promozione estera. Gli scrittori saranno coinvolti in un ricco programma di cinque giorni, articolato in visite e degustazioni professionali, le cui tappe sono funzionali alla presentazione dei prodotti enologici delle Marche e ad uno studio approfondito di tutte le loro caratteristiche, così da soddisfare le esigenze formative e informative dei partecipanti al tour: visite in cantina, visite in campo e degustazioni guidate dei prodotti. Il percorso ideato per gli scrittori toccherà diverse zone di tradizione vitivinicola - dal Monte Conero sino alle colline jesine, da Matelica alle colline ascolane, da Frasassi alla costa fermana – e verranno visitate cantine e vigneti, intervistati i produttori di un "Made in Marche" che piace sempre più ai palati internazionali.

Secondo Gordana Gnesutta, direttore dell’Azienda Speciale Marchet: “Questo educational, con gli articoli e i testi che verranno pubblicati sulle riviste estere nei prossimi mesi, avrà un forte risalto sia per la stampa di settore che quella generalista, perché il vino va comunicato a 360 gradi non solo nel settore specifico ma anche nei quotidiani, riviste life style, qualsiasi forma di pubblicazione che va letta dal consumatore”. I giornalisti e blogger sono: Christine Austin UK, Stephen Quinn UK, Paul Howard UK, Sue Tolson, Hungary, Nicoletta Curradi Italy, Michael Ritter Germany, Neil Fairlamb UK, Jurgen Schmucking Austria, coordinati dall’esperta Michelle Shah.