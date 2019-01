La cantina La Staffa premiata al Gran Premio internazionale della Ristorazione 2019

C’è anche la cantina marchigiana La Staffa tra i vincitori del Gran Premio internazionale della Ristorazione 2019, prestigioso riconoscimento dedicato alla cultura della tavola e dell’ospitalità patrocinato dall’International Maitres Association Hotel Restaurant, dalla Federazione Italiana Settore Turismo e dall’Agenzia Stampa ANIC Genova.

Lunedì 28 gennaio, nella sala delle cerimonie del Grand Hotel di Rimini, sono stati presentati gli chef e i vignaioli selezionati dalla giuria del premio, guidata dal giornalista e critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini. A comporre la commissione d’onore del premio, tra gli importanti esperti del settore presenti, anche Enrico Derflingher, già chef della Casa Reale inglese e della Casa Bianca e oggi presidente Euro-Toques International, Paolo Teverini, precursore della cucina naturale fin dagli anni ’90, e lo chef e maestro pasticcere Rossano Boscolo, fondatore e rettore dell’Etoile Academy, primo campus di gastronomia in Italia.

Per quanto riguarda la cantina biologica di Staffolo (Ancona) a conquistare la giura è stata la sua “capacità di valorizzare il Verdicchio e il suo terroir in Italia e all’estero attraverso la produzione di vini sempre più apprezzati anche al di fuori dei confini nazionali, in grado di confrontarsi con la migliore produzione bianchista”. A ritirare il premio è stato Riccardo Baldi, da dieci anni alla guida dell’azienda di famiglia nonostante la giovane età (classe 1990).