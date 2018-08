Villino in musica, grande serata tra Bacalov, Morricone e Piovani

Straordinaria partecipazione di pubblico ieri sera a Trecastelli, nel Giardino del Villino Romualdo, in occasione di un grande e atteso appuntamento con la musica: il Concerto Federici Mondelci i Sax Quartet Gianni Iorio. In un’atmosfera molto suggestiva, l’eccellente gruppo di musicisti, formato da artisti apprezzati in campo internazionale, ha incantato il pubblico assiepato nel Giardino del Villino, con un programma di particolare interesse artistico e culturale, in cui il grande sassofonista Federico Mondelci con Davide Bartelucci, Pasquale Cesare e Michele Paolino assieme all’altro grande protagonista della serata, Gianni Iorio (pianista, compositore e grande musicista con il bandoneon), hanno regalato agli spettatori un’esibizione emozionante con musiche di Scott Joplin, Pedro Iturralde, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov, Carlos Gardel, Javier Girotto, Astor Piazzolla e brani di Gianni Iorio, opportunamente riscritti per bandoneon e quartetto dal compositore stesso.

Il Concerto, con l’accostamento inedito della sonorità del bandoneon in simbiosi con quella del quartetto di sassofoni, ha messo in luce la versatilità e la musicalità dei validissimi musicisti, che hanno coinvolto il pubblico con singolare abilità. Il Concerto Federici Mondelci i Sax Quartet Gianni Iorio è stato promosso dalla Città di Trecastelli e dall’Assessorato alla Cultura.