La Vigilia al lavoro, auguri in centrale tra un soccorso e l'altro

Stanno 365 giorni ogni anno, 24 ore su 24 al giorno a vegliare sul prossimo. Telefonata dopo telefonata, intervento dopo intervento. Ieri, Vigilia di Natale, non hanno fatto eccezione e mentre le famiglie erano riunite per il cena in vista dell'apertura dei regali sotto l'albero, loro erano al loro posto. Stiamo parlando dei medici e infermieri del 118. Tra una telefonata e l'altra hanno trovato qualche minuto per scambiarsi gli auguri. Poi, sotto di nuovo al lavoro fino all'alba.