Coppi instabili sul tetto della chiesa di Castelbellino, intervengono i vigili del fuoco

Ieri, intorno alle 18, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelbellino, in frazione Pianello Vallesina, per rimuovere dei coppi pericolanti dalla chiesa di San Benedetto Abate. Sul posto è arrivata la squadra dei pompieri di Jesi che, con l'autoscala dalla sede centrale di Ancona in supporto, ha rimosso i coppi instabili mettendo in sicurezza la zona sottostante.

