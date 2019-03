Papa Francesco a Loreto, città blindata: presenti anche i vigili del fuoco

LORETO - I vigili del fuoco hanno collaborato con tutte le altre forze dell’ordine per garantire un elevato servizio di sicurezza in occasione della visita del Santo Padre presso la Basilica di Loreto. La pianificazione, iniziata già da diversi giorni, ha coinvolto venti vigili presenti con cinque automezzi. Il servizio di vigilanza è stato garantito nell’elisuperfice dove è atterrato l’elicottero papale, nei varchi di accesso alla piazza della Madonna dove erano radunati circa 3.800 fedeli e nelle area limitrofe alla piazza per la presenza di oltre 4.200 persone.