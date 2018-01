Si staccano calcinacci dalla facciata della chiesa, paura in strada

Nel primo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Marzocca, in via S. Alfonso Liquori presso la Chiesa di S. Antonio di Padova, dove alcuni calcinacci rischiavano di cadere in strada.

I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala, hanno verificato tutta la facciata della chiesa rimuovendo tutte le parti in calcestruzzo pericolanti e quindi di immediato pericolo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.