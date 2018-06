Odore di bruciato alla concessionaria d'auto, vigili del fuoco chiamati al doppio intervento

Doppio intervento per i vigili del fuoco di Ancona che, quando erano ancora alle prese con l’incendio allo show room di moda, sono dovuti intervenire alla concessionaria della Mercedes “Delta Motors” della Baraccola, a poche centinaia di metri dal primo rogo. La chiamata è arrivata intorno alle 12 dopo l’allarme antincendio scattato alla concessionaria. La segnalazione dell’impianto arrivava da una delle cabine dei generatori elettrici presenti all’esterno, sull’ingresso posteriore. Per fortuna nessun incendio. Solo un trasformatore saltato per un possibile sovraccarico. Il fatto ha però sprigionato del fumo dall’odore molto acre facendo scattare l’allarme.

«Non è successo niente di particolare, ma è il protocollo: dobbiamo sempre richiedere l’intervento dei vigili del fuoco quando ci sono questi problemi e scatta l’allarme antincendio» ha spiegato un dipendente della rivendita di automobili.