Tenta di entrare con lo scooter, ma c'è il divieto: vigile investito all'ingresso del porto

Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri sera, intorno alle 20, all'ingresso del porto di Senigallia. A poche ore dall'inizio dello spettacolo pirotecnico infatti, il capitano della Polizia Municipale Paolo Moscatelli è stato investito da uno scooter che lo ha travolto e scaraventato a terra.

A bordo del ciclomotore un uomo, fermato poco prima mentre stava entrando al porto. Insistendo che doveva andare a cena e che si stava facendo tardi, lo scooterista è ripartito centrando il vigile in pieno. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Moscatelli lamentava dolori alle costole ma le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.