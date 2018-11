Un'azienda anconetana ampia il proprio organico e assume nuovi dipendenti

Per ampliamento proprio organico, l'azienda Videocontrol, specializzata in impianti di sicurezza, seleziona un tecnico elettronico, il quale si occuperà dell'installazione e manutenzione di sistemi di allarme e videosorveglianza ad Ancona e provincia.

«La risorsa - si legge nell'offerta di lavoor - deve possedere buone competenze elettriche ed elettroniche ed essere disponibile a partire dal mese di dicembre. Completano il profilo: affidabilità, capacità di problem solving e predisposizione al lavoro in team. Daremo la preferenza a chi ha già una certa esperienza pregressa nel settore, che include anche l'utilizzo del PC, ma ti prenderemo in considerazione anche se sei un elettricista da avviare al settore della sicurezza. Ti offriamo l’inserimento a tempo indeterminato con eventuale formazione ed affiancamento, dove avrai un’ottima possibilità di crescita professionale. Per candidarti inviaci il tuo CV dettagliato con foto a: ricercavideotecnico@libero.it».