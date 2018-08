Entrano i ladri, a fare la guardia ci pensa il vicino: poi la fuga in Porsche

Chi lo dice che tra vicini non ci si aiuta e si litiga sempre? Una bella storia di vicinato attivo e collaborativo arriva da Serra San Quirico dove un uomo è riuscito a far scappare due ladri che stavano per introdursi nella villetta attigua alla sua. L'episodio risale a lunedì. I banditi, due, sono arrivati a bordo di un'auto grigia attorno alle 23.

Volto scoperto, stavano quasi per entrare nel giardino per poi fare irruzione. I proprietari per altro erano anche in casa ma non si erano accorti di nulla. A quel punto il vicino si è fatto avanti. I ladri, pur minacciandolo, hanno capito che erano stati scoperti, che di lì a poco sarebbero potute arrivare sul posto le forze dell'ordine e hanno preferito dileguarsi a bordo di una Porsche Cayenne, che secondo gli inquirenti sarebbe stata rubata alcuni giorni fa nello jesino.