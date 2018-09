Il Viale dei Sapori saluta e dà appuntamento ai mercati settimanali

Il Viale dei Sapori chiude e lancia i mercati settimanali di Campagna Amica. La tre giorni del gusto al Viale della Vittoria conferma l'inclinazione del pubblico anconetano – o che comunque frequenta il capoluogo dorico – a una crescente educazione alimentare. Persone che si fermano a leggere l'etichetta, che chiedono l'origine del cibo proposto dagli agricoltori. È un bilancio positivo quello degli operatori che in questi giorni hanno animato il Viale dei Sapori. Stupiti dal gran numero di giovani e dai turisti stranieri attirati dall'agricoltura di qualità: dalla Germania ma anche dagli Stati Uniti, interessati al vino, ai dolci al vino di visciola e all'olio extravergine di oliva. Tante persone, insomma, alle quali si è dato appuntamento a presto. Da sabato 22 settembre, infatti, riparte il mercato settimanale di Campagna Amica in piazza Cavour mentre è già attivo il sabato (il secondo di ogni mese) in piazza Roma. Bene anche l'affluenza allo stand di Re Stocco dove veniva proposto il piatto principe della cucina anconetana, lo Stoccafisso all'Anconetana abbinato ai vini del territorio. Una manifestazione che, arrivata alla sua sesta edizione, si conferma appuntamento gradito e da non perdere sia per gli amanti del cibo di qualità e della filiera corta.