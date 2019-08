Ferragosto ai confini del pianeta, l'incredibile viaggio di un anconetano

Dopo dieci giorni di viaggio serrato e circa 6.000 chilometri percorsi, la meta è raggiunta. Il motociclista anconetano Francesco Orlandini, 39 anni, ha finalmente raggiunto Nordkapp a bordo della sua inseparabile BMW R1200 GS.

Questa volta la sua due ruote è stata compagna di un’avventura eccezionale. Francesco ha viaggiato in solitaria e con grande spirito avventuriero, ha attraversato Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, ha affrontato il caldo e il freddo, la natura incontaminata e le popolose città, ha trascorso notti da cittadino del mondo e con grande entusiasmo è arrivato a in Norvegia. Capo nord (Nordkapp in norvegese) è sempre giorno o notte infinita, è il circolo polare artico, è il punto più estremo dell’Europa. E’ un Ferragosto un po’ speciale e per Francesco Orlandini è un sogno che si realizza. Ora non ci resta che auguragli buon rientro per i 6.000 chilometri che gli restano ancora da affrontare.