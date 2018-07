Pellegrini marchigiani verso Lourdes, li guiderà monsignor Manenti

Domani, giovedì 5 luglio 2018, prenderà il via il pellegrinaggio regionale a Lourdes della Sezione marchigiana dell'U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), in occasione del 160° anniversario delle apparizioni della Madonna nella cittadina francese, e del 115° della fondazione dell'associazione. La partenza è prevista alle ore 13.45 dalla stazione di San Benedetto del Tronto. L'Unitalsi nelle Marche è presente con una direzione regionale (sezione) a Loreto (AN) e con 15 direzioni territoriali (sottosezioni) a: Ancona-Osimo, San Benedetto, Ascoli Piceno, Recanati, Tolentino, Jesi, Matelica, Camerino, Fano, Pesaro, Senigallia, Fabriano, Urbino, Loreto, Macerata. Tutte le sottosezioni sono impegnate quotidianamente nel sostegno e nell'assistenza alle persone malate e disabili e hanno organizzato iniziative finalizzate a promuovere il pellegrinaggio, come spettacoli, eventi teatrali, conferenze, incontri con le parrocchie per parlare del carisma associativo e dei progetti portati avanti ogni giorno sul territorio.

Nel mese di maggio, ad esempio, tutta la regione ha vissuto la peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes, accolta ovunque da tantissime persone. In particolare, molto emozionanti sono state le tappe nelle zone terremotate, dove la statua è stata accolta con grande speranza. Sempre nel mese di maggio, il Santuario di Loreto è stato protagonista di due importanti iniziative come la giornata regionale per i religiosi e i sacerdoti anziani o malati, per ringraziare coloro che hanno dedicato la loro vita alla causa del vangelo, e il pellegrinaggio bambini, che ha visto la partecipazione di circa 400 persone che hanno invaso la piazza della Madonna di Loreto. Il pellegrinaggio a Lourdes, che si svolgerà dal 5 all'11 luglio 2018, sarà guidato dal Vescovo di Senigallia, Mons. Francesco Manenti. «Le tante attività – dichiara Giuseppe Pierantozzi, presidente dell'Unitalsi marchigiana – che ogni giorno portiamo avanti sul nostro territorio a favore delle persone ammalate e disabili, ci aiutano a camminare tutti insieme verso l'esperienza del pellegrinaggio, da sempre vero carisma della nostra associazione. Come ogni anno, ritrovarsi tutti insieme a Lourdes nel mese di luglio sarà un punto di arrivo, ma anche un nuovo inizio per il nostro impegno accanto a chi soffre».