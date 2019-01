Incidente sulla Statale, il traffico torna di nuovo regolare

La strada statale 77 “della Val di Chienti" è temporaneamente chiusa in direzione Civitanova Marche, a causa di un incidente avvenuto nei pressi del km 80,000, nel territorio comunale di Tolentino, in provincia di Macerata. Il traffico è stato deviato tra le uscite di Pollenza e Sforzacosta.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.