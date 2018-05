Tragedia lungo la ferrovia, treni interrotti e disagi per la viabilità

Giovane travolto dal treno e disagi per la linea ferroviaria. Da quanto si apprende, al momento la linea ferroviaria è interrotta per consentire l'arrivo delle forze di Polizia e il treno per Piacenza delle 18,46 partito di Ancona, in questo momento é fermo alla stazione di Falconara.

