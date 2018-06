La tubatura esplode e l'intera via è allagata, traffico bloccato e famiglie senza acqua

Un fiume di acqua e fango che invade la via e lascia le famiglie a secco e senza possibilità di muoversi in auto. E' questo quanto successo nel pomeriggio di ieri in via Scrima ad Ancona. Una tubatura è esplosa facendo saltare l'asfalto ed allagando l'intera zona. Sul posto i tecnici di Multiservizi che hanno impiegato alcune ore per riparare il guasto e limitare la perdita di acqua. Tutte le famiglie della zona sono rimaste senza acqua e per tutta la durata dell'intervento la viabilità è rimasta praticamente bloccata.

Solo in tarda serata la situazione è tornata alla normalità con la zona che è stata messa in sicurezza. Intervenuta anche la Polizia municipale oltre ad un automezzo dei dei vigili del fuoco.