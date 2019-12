Frontale tra due auto, paura per una giovane automobilista e strada chiusa

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 11, in via Sbrozzola ad Osimo. Per cause ancora in fase di accertamento una BMW Serie 1, condotta da un 28enne siciliano ma residente a Recanati, si è scontrata frontalmente con una Chevrolet Matiz con alla guida una 22enne di Castelfidardo.

Ad avere la peggio è stata proprio la ragazza trasportata con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Illeso invece il conducente della BMW. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Osimo per mettere in sicurezza i veicoli, una pattuglia della polizia locale di Osimo per i rilievi ed i carabinieri per permettere le operazioni di soccorso rilievo e pulizia della sede stradale. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento.