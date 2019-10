Odore nauseabondo, arrivano i pompieri con il personale batteriologico: prelevati campioni

FALCONARA - L' odore che si levava ieri sera da via Saline era nauseate, al punto che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Alle 20, 15 Il personale N.B.C.R. (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) ha prelevato dei campioni del liquido fognario per esaminare la causa dei forti odori.

Successivamente i campioni sono stati affidati al personale dell’ARPAM per le successive analisi di laboratorio. Sul posto anche i tecnici Comunali per le competenze del caso, non si segnalano persone coinvolte.