Caos alle spalle, finisce la settimana di Passione: riaperta via Redipuglia

ANCONA - Via Redipuglia è stata riaperta al traffico nel tardo pomeriggio di oggi. I danni alle vetrate di un palazzo, causati dal vento alcuni giorni fa, avevano portato alla chiusura di una parte della strada causando notevoli disagi ai residenti e mandando in tilt la viabilità (GUARDA IL VIDEO). Oggi i tecnici del Comune hanno iniziato i lavori di messa in sicurezza della struttura, riaprendo la via alla circolazione.

I lavori, spiega l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi, proseguiranno anche nei prossimi giorni ma senza creare disagi a chi vive in zona. «Siamo stati di parola» ha commentato Foresi, che si è recato sul posto per seguire l’intervento. La messa in sicurezza era prevista per l’inizio della settimana, ma la burocrazia e il forte vento hanno causato un ritardo.



