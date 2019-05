Fango e piogge dopo il maltempo, liberata via Primo Maggio

Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito le Marche e Ancona, questa mattina sono state eseguite, dagli operatori di AnconAmbiente, le opere di pulizia e rimozione del fango in via Primo Maggio.

«Questa mattina abbiamo inviato 5 uomini e 5 mezzi – ha dichiarato Antonio Gitto Presidente di AnconAmbiente – in via Primo Maggio per rimuovere il tanto fango che era dilavato dalle colline circostanti a causa della piaggia caduta copiosa nei giorni scorsi. Il fango, infatti, compattandosi non solo ostruiva le caditoie, ma recava dei danni concreti alle private abitazioni e alle attività economiche della zona. Un intervento, quello dei nostri operatori, tempestivo e decisivo, un mio personale ringraziamento va alla Polizia Municipale che ha reso possibile l’importante operazione chiudendo, in parte, al traffico la viabilità della zona».