Rompono una finestra e tentano il furto: ladri in fuga per le vie della città

Nel pomeriggio di ieri due equipaggi delle Volanti veniva inviati in Via Monte San Vicino in quanto era stata segnalata al 113 la presenza di due persone sospette aggirarsi nei pressi di un condominio. I poliziotti sono intervenuti rapidamente sul posto a sirene spiegate tanto da mettere in fuga i due ladri che nel frattempo avevano desistito dopo aver divelto una porta finestra di un appartamento. La caccia all’uomo si è protratta nelle zone limitrofe fino a tarda serata.