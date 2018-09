Architetti, storici, guide e artigiani per conoscere meglio la città

Sabato 15 settembre l’evento di Confartigianato: visite guidate, concerti, tipicità, dimostrazioni dei maestri artigiani. Un percorso tra arte, storia, gusto, musica e artigianato. Dalle 19 alle 23 La Via Maestra Spazi e Sapori, evento promosso da Confartigianato, in collaborazione con la Regione Marche Assessorato Cultura e Turismo e con il Comune alla scoperta dei tesori nascosti e degli angoli più segreti della città. L’evento è stato presentato presso il centro direzionale Confartigianato ad Ancona alla presenza del Presidente e del Segretario generale Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, dell’assessore comunale di Loreto al turismo Fausto Pirchio, del presidente BCC Luciano Saraceni, del coordinatore della manifestazione Paolo Picchio, dell’architetto Monica Di Vincenzo. «Un'iniziativa quella de La Via Maestra Spazi e Sapori – ha dichiarato il Presidente Confartigianato Sabbatini – che è cresciuta nel tempo e sul territorio nelle sue diverse edizioni con la finalità di far conoscere le tante bellezze delle nostre città, la professionalità delle imprese e dei maestri artigiani».

L’iniziativa è compresa nel progetto della Confartigianato La Via Maestra per la promozione delle eccellenze. «La Via Maestra è il brand con il quale portiamo attenzione sul territorio – ha dichiarato il Segretario generale Confartigianato Pierpaoli – e con cui diamo visibilità alle attività dell’artigianato artistico, dell’enogastronomia, alla cultura». L’Assessore di Loreto Pirchio ha evidenziato il valore della manifestazione per la città, mentre il Presidente BCC Saraceni ha ribadito l’impegno a sostegno del territorio e delle imprese locali. Il programma de La Via Maestra Spazi e Sapori prevede percorsi guidati da architetti ed esperti, tra monumenti, palazzi, musei. 13 gli ‘Spazi’ da visitare, tra cui il Palazzo Apostolico, Palazzo Solari con lo scalone del Vici, le fonti della Croce e delle Scalette, le grotte della famiglia Spedaletti, le cantine del Bramante, e altri ancora. Un percorso che sarà arricchito dai ‘Suoni’ dei concerti e da letture e dai ‘Sapori’ dei 10 locali che aderiscono all’evento e che proporranno tipicità e menu speciali nel corso della manifestazione. Presso il Bastione Sangallo ci saranno anche dimostrazioni dei maestri artigiani dell’artistico de ‘La Via Maestra’ ed esposizioni all’Emporium ‘La via Maestra’. Raccontando la storia attraverso le testimonianze d’arte, riscoprendo le tradizioni dei mestieri, le tipicità del gusto e la suggestione della musica d’autore, obiettivo de La Via Maestra Spazi e Sapori è quello di far emergere il valore enorme dei nostri centri storici, luoghi di cultura e bellezza, e di promuovere le attività artigiane e le botteghe presenti al loro interno.