Nuovo fondo stradale e asfalto, sospesi i lavori in via Gobetti

Sono stati sospesi i lavori in via Gobetti, dove è stato programmato il rifacimento di fondo stradale e asfalto e dove si è reso necessario l’abbattimento di alcuni alberi perché, in base alla valutazione dell’agronomo consultato dal Comune, sono in una situazione di rischio non tollerabile. Lo stop del cantiere è stato deciso nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo: l'amministrazione comunale, in presenza della emergenza sanitaria in corso, ha disposto la temporanea sospensione di tutti i lavori, esclusi quelli che rivestono carattere di urgenza e sicurezza. In particolare per i lavori di via Gobetti il periodo di stop permetterà un approfondimento e un attento esame tecnico e ambientale, in modo da garantire la sicurezza della circolazione e agibilità dei cittadini, residenti e non, con soluzioni meno impattanti, salvaguardando allo stesso tempo, quanto più possibile, la tutela e la preservazione delle caratteristiche storiche e naturalistiche della città.