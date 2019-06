Via Fiumesino, terminata l'asfaltatura: in dirittura d'arrivo i lavori per la ciclabile

FALCONARA - Si sono conclusi nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 giugno, i lavori di asfaltatura di via Fiumesino, che hanno interessato il tratto tra l’ingresso al Caf (Cooperativa autotrasporti Falconara) e l’incrocio con la Statale Adriatica, all’altezza della ex Caserma Saracini.

L’intervento è stato eseguito da Viva Servizi anche su sollecitazione del Comune, dato che l’asfalto si era affossato in corrispondenza delle condutture fognarie, anche a causa del continuo passaggio di mezzi pesanti. Gli operai hanno fresato l’asfalto esistente e rinforzato il fondo stradale, prima di posare il nuovo manto bituminoso. Sono intanto in dirittura d’arrivo i lavori per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile nell’ambito del progetto unitario ‘Biciclovia del Conero’, finanziato con fondi POR Marche FESR 2014-2020 ed elaborato in forma congiunta con 10 Comuni. Il nuovo segmento del percorso interessa il tratto di via Fiumesino compreso tra l’incrocio con via del Conventino e il Circolo Arci. Lungo il tracciato destinato al transito delle bici è stato realizzato un nuovo asfalto ed è stato installato un cordolo di separazione dalla carreggiata riservata ai veicoli. Anche dopo la chiusura del cantiere per la nuova pista ciclabile, resterà la possibilità di parcheggiare nell’area di sosta dell’ex Hotel Internazionale. I lavori per la Biciclovia del Conero proseguiranno nei prossimi giorni con la ristrutturazione del sottopasso davanti all’ex Caserma Saracini. L’amministrazione comunale sta valutando il proseguimento della asfaltatura in via Fiumesino grazie anche al contributo di privati.