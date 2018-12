Lavori per oltre 60mila euro, riaperta al traffico la rinnovata via del Fortino

Al termine di un articolato intervento che ha interessato le reti idriche sottostanti e la pavimentazione della sede stradale, è stata riaperta al traffico nella giornata di ieri Via del Fortino, la strada del centro storico che collega Porta Garibaldi a Piazza Federico II.

I lavori, iniziati subito dopo l’estate, hanno visto impegnati inizialmente gli operai della Viva Servizi (ex Multiservizi) per il rifacimento completo della rete idrica e della rete fognaria che erano ormai obsolete. Successivamente, a cura del Comune e per un investimento di circa 60 mila euro, si è proceduto alla totale ripavimentazione in selciato della strada che ora si presenta completamente rinnovata, contribuendo a migliorare in maniera significativa l’arredo urbano di una delle parti più suggestive del centro storico.