Verifica del fiume e di alcuni canali, interventi entro fine anno

Effettuato sopralluogo congiunto tra l’ufficio tecnico del Comune di Camerano e il Consorzio di bonifica delle Marche per verificare le condizioni del fiume Aspio e di alcuni canali presenti sul territorio comunale. Il controllo richiesto aveva come fine quello di verificare se allo stato attuale ci fossero criticità lungo i tratti fluviali ed eventualmente valutare gli interventi necessari per ripristinare le normali condizioni di sicurezza. In alcuni tratti il fiume e alcuni canali, in conseguenza di eventi atmosferici imprevedibili, potrebbero infatti esondare creando situazioni pericolose o provocando danni alle attività, ai residenti della zona e alle auto in transito. Nei punti verificati del fiume Aspio, del Boranico nel tratto tra via Fontanelle-Via Direttissima del Conero e a valle di Via Inferno, a parte qualche rifiuto e piccoli alberi caduti, non risultano particolari criticità. La vegetazione non presenta un pericolo per il deflusso dell’acqua.

Necessita invece di manutenzione ordinaria il tratto del Boranico da via Direttissima del Conero al fiume Aspio e il Betelico nel tratto a valle di Via Massignano, che risulta completamente invaso dalla vegetazione. Nel primo caso il Consorzio di Bonifica cercherà entro la fine dell’anno di effettuare una pulizia del tratto, mentre nel secondo caso, pur essendoci la volontà di intervenire, ci sono delle limitazioni sulle manutenzioni in quanto l’area è all’interno del Parco del Conero.

Secondo l'assessore Costantino Renato bisogna stare attenti perché: «Indipendentemente dagli interventi che potranno essere fatti o dall’attuale stato dei canali, l'eventualità di forti piogge non esclude la possibilità che la massa idrica eccedente defluisca su strade e campi o che si creino delle micro frane in alcune aree, quindi si raccomanda la massima prudenza nel caso ci si trovasse in tratti stradali o aree con abbondanti flussi o ristagni d'acqua».