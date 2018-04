Vinitaly, le 10 medaglie d'oro del Verdicchio protagoniste di una super degustazione

(Vinitaly, 16 aprile 2018). Sono state 10 medaglie d’oro del vino marchigiano a scendere in campo oggi a Vinitaly per raccontare i 50’anni della Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi. “Old, but gold” il titolo del tasting che ha visto le 10 etichette di Verdicchio più premiate nell’ultimo decennio protagoniste di una super degustazione guidata dal senior editor di Vinous, Ian D’Agata, e Alberto Mazzoni, direttore dell’Istituto marchigiano di tutela vini. A raccontare la qualità delle Marche con le loro migliori interpretazioni, le firme dell’enologia regionale Casa Vinicola G. Garofoli, Colonnara, Fattoria Coroncino, F.lli Bucci, Marotti Campi, Pievalta, Santa Barbara, Sartarelli, Umani Ronchi e Vallerosa Bonci. Vino bianco più premiato dalle guide, sono 255 le etichette di Verdicchio che hanno ricevuto i massimi punteggi nelle principali guide italiane tra il 2014 e il 2018, mentre sono 107 i vini che hanno avuto almeno una segnalazione di qualità nel 2017, 31 in più rispetto all’anno precedente.

Alla degustazione, che ha registrato un tutto esaurito già 36 ore prima dell’inizio, con 70 operatori in lista d’attesa, hanno partecipato giornalisti e professionisti da Canada e Usa, Cina, Germania, Olanda e Austria.

Elenco dei vini in degustazione:

Colonnara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Spumante Metodo Classico Riserva Ubaldo Rosi 2008

Sartarelli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Balciana 2015

Santa Barbara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Stefano Antonucci 2013

Pievalta - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Dominè 2011

Marotti Campi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Riserva Salmariano 2010

Vallerosa Bonci - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore San Michele 2009

Umani Ronchi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Vecchie Vigne 2008

Casa Vinicola G. Garofoli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Podium 2008

Fattoria Coroncino - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Coroncino 2005

F.lli Bucci - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Riserva Villa Bucci 1997