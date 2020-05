Verde, spiagge e viabilità: tutto pronto per la Fase 2 ad Ancona

ANCONA - L'Amministrazione è pronta per la bella stagione rispetto al verde e alle manutenzioni. Nelle ultime settimane si sono susseguiti interventi sul verde e su spiagge, parchi, manutenzioni stradali, segnaletica e via di seguito. Un lavoro che è sempre proseguito, nonostante l’emergenza Covid, per garantire alla città di essere pronta per la ripartenza e riconsegnare a cittadini una città in ordine. Ad oggi queste progressive attività portate avanti all’Ufficio Verde hanno consentito di avere già il 96% dello sfalcio dell’erba nei parchi completato mentre a giorni sarà terminato anche l’intervento in alcune aree verdi della ex prima circoscrizione. Durante la fase di lockdown, quando non era possibile intervenire fisicamente sul posto, erano state avviate subito le gare amministrative per mettere a dimora piante e fiori nelle piazze principali di Ancona: piazza Cavour, XXIV Maggio, Passetto ecc. Nella giornata di ieri sono stati portati a termine gli allestimenti floreali nelle piazze ed in particolare, in piazza Cavour: sui 4 pali dell'illuminazione storica sono state sistemate fioriere che simboleggiano sia la bandiera italiana e che i colori di Ancona.

Attenzione anche alle spiagge: sono iniziati ieri i lavori di manutenzione del verde nella spiaggia di Palombina, a seguire l’avvio di quelli di Torrette con taglio erba, potatura siepi e arbusti. Poi tocca all a s istemazione dell’ aiuola a mare all’ ascensore P assetto con contemporaneo taglio della vegetazione negli stradelli di via P anoramica, verso la G rotta A zzurra e sotto le piscine del P assetto. «Le manutenzioni di erba e siepi – spiega l’assessore alla manutenzioni Stefano Foresi – erano già ripartiti il 15 aprile scorso con l’obiettivo di sistemare tutta la città in vista della ripresa e per consegnare ai cittadini un’ Ancona decorosa e accogliente dopo il sacrificio della quarantena. A breve ripartirà anche il secondo sfalcio del verde, proprio per assicurare questa immagine della città».

Viabilità e strade- Nel mese di marzo, mentre gli anconetani erano chiusi in casa, il Magazzino comunale ha colto l'occasione per intervenire per la messa in sicurezza di alcuni punti della città soprattutto per quanto riguarda il transito pedonale e la circolazione. Così sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali in via Frediani, via Buozzi, via Montegrappa,via Scrima, via Villafranca, via Palestro, corso Carlo Alberto, via Lotto, via Marchetti, via de Gasperi ecc. oltre ad nuova segnaletica orizzontale per i veicoli. Oltre 100 in un mese gli interventi per la sistemazione di buche e caditoie, marciapiedi, a cui si aggiungono altri 140 interventi messi in campo da fabbri, elettricisti, muratori, idraulici e falegnami del magazzino per varie manutenzioni, alcune delle quali legate all’emergenza Covid. «Questi dati – precisa l’assessore alle manutenzioni e protezioni civile, Foresi – vogliono solo testimoniare come la macchina comunale, assieme al Coc, abbia sempre lavorato in tutta la Fase 1 a spron battuto, cercando di rispondere al meglio ad ogni richiesta e per prepararsi adeguatamente alla Fase 2. U no sforzo condiviso con la cittadinanza, che, dal canto suo, ha adottato un atteggiamento veramente responsabile, che invito tutti a protrarre nel prossimo periodo e per il quale ringrazio».