Verde pubblico, completato l'intervento in via Goito: piantati sei nuovi alberi

Sono stati messi a dimora nella giornata di ieri sei nuovi alberi, posizionati lungo il marciapiede, nella discesa di via Goito, terminando così il programmato intervento sulle alberature nella zona.

Gli alberi precedenti erano stati rimossi perché malati nell'ambito del piano di lavori sul verde attuato da parte del Comune, con gli obiettivi di decoro, sicurezza e cura del patrimonio arboreo e dando seguito ad una serie di sopralluoghi e controlli sullo stato di salute delle alberature.

Perciò l'Assessorato alle Manutenzioni, Ufficio Verde, constatato lo stato degli alberi della via, malati e degradati, ha proceduto alla loro rimozione, alla ripulitura dell'area e quindi alla creazione delle aiuole e alla messa a dimora di nuovi sei alberi. “In questo modo – spiega l'assessore Stefano Foresi, - abbiamo salvaguardato sicurezza e decoro degli alberi della via. Lo stesso intervento sarà attuato anche in altre vie della città dove stiamo lavorando anche per le potature e, dove è previsto l'abbattimento di alberi, altri saranno ricollocati secondo un progressivo piano di messa a dimora, come per esempio il nuovo vialetto (Almagià) a Palombina”.