Il vento forte rischia di portare via il tendone, arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte a Precicchie, nei pressi di Frasassi, per un tendone pericolante che, a causa del vento forte, rischiava di essere sradicato e portato via. La squadra ha ancorato il tendone con 4 funi su 4 alberi per evitare che venisse sollevato dal forte vento.