Vento forte, insegne divelte e strutture danneggiate in tutta la provincia

Le forti raffiche di vento hanno interessato ieri pomeriggio tutta la nostra provincia. I vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi, per rami e alberi caduti sulla sede stradale, insegne luminose divelte, antenne e camini pericolanti, coperture in lamiera danneggiate. Una trentina gli interventi svolti nei comuni di Ancona, Falconara, Montemarciano, Jesi, Ostra Vetere e Senigallia. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.