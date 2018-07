Il forte vento sradica l'albero che poi cade in strada, paura per gli automobilisti

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, a San Marcello in via Serra per tagliare un albero caduto a seguito del forte temporale che ha colpito la zona. La strada è rimasta parzialmente chiusa per circa un'ora durante le operazioni di taglio e rimozione della pianta. Per fortuna gli automobilisti sono riusciti a schivare la pianta e nessuno è rimasto ferito.