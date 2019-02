Maltempo, alberi e insegne sradicate: decine di interventi per i vigili del fuoco - FOTO

Come ampiamente preannunciato dalle previsioni meterologiche, le temperature si sono abbassate anche per il vento gelido. Infatti oggi la provincia dorica è stata frustata da forti raffiche di vento che hanno interessato sia l'interno che la costa. Molto lavoro per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in circa 50 casi. Insegne pericolanti, ma soprattutto alberi.

Ad Ancona i pompieri sono intervenuti in via Primo Maggio per rimuovere la grossa insegna di una ditta con sede nell'area commerciale dorica. A Jesi diversi interventi per la rimozione di alberi abbattuti dal vento.