Il temporale non ferma i venditori abusivi, nuova retata dei carabinieri sulla spiaggia

I Carabinieri di Senigallia continuano i controlli contro l’abusivismo commerciale sulla litoranea. Nonostante il temporale di ieri, i militari hanno fermato diversi venditori ambulanti presenti sulle spiagge, principalmente sul Lungomare Da Vinci e Italia.

Quattro i venditori ambulanti, tutti stranieri, sorpresi a vendere prodotti in modo del tutto abusivo. Si tratta di 2 cittadini originari del Senegal, 1 del Marocco e 1 del Bangladesh, di età compresa tra i 21 e i 31 anni, residenti a Milano, Porto Recanati ed in provincia di Vicenza, tutti in regola con il permesso di soggiorno. Per tutti sono scattate le multe per la violazioni delle norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche per complessivi 20mila euro.

Sequestrati 15 vestiti da donna, 5 bandane, 4 cappelli in paglia, 22 collanine, 384 braccialetti, 70 paia occhiali da sole, 21 articoli ferma capelli, 11 accessori per cellulari e 73 portachiavi. Tutta la mercanzia, sulla base dei prezzi praticati sulla spiaggia, avrebbe consentito di realizzare un profitto complessivo calcolato intorno ai 1,900 euro. La merce sequestrata è stata portata nei depositi comunali.