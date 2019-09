Mille euro di merce contraffatta nel borsone: inseguito in spiaggia e denunciato

Se fosse riuscito a vendere tutto quello che aveva nello zaino avrebbe guadagnato 1.200 euro. Gli affari però sono andati male al 49enne marocchino sorpreso dai carabinieri di Senigallia mentre cercava di vendere merce contraffatta al bagno 122.

I militari, arrivati sul posto in borghese, hanno sorpreso l’uomo che ha cercato subito di darsela a gambe. Dopo un breve inseguimento i militari lo hanno bloccato per verificare cosa contenesse il borsone. Dentro c’erano 39 giubbetti, un pantalone e 11 paia scarpe da ginnastica, tutti con marchi contraffatti di note case di moda in voga tra i giovani. La merce è stata sequestrata mentre l’uomo, in regola sul territorio italiano, è stato denunciato per i reati di commercio di prodotti con segni contraffatti e ricettazione.