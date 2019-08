Venditore abusivo sorpreso sul lungomare, denunciato e multato

Continua l’attività di controllo per il contrasto all’abusivismo sulla spiaggia di Senigallia da parte dei Carabinieri. Stavolta è stato fermato un cittadino del Bangladesh di 23 anni, domiciliato a Milano e in regola con il permesso di soggiorno, ma sprovvisto delle necessarie autorizzazioni amministrative e privo del nulla-osta del Comune, indispensabili per poter esercitare l’attività di commercio su aree demaniali marittime in forma itinerante.

Oltre la denuncia, è così scatta la maximulta di 5mila euro col sequestro di tutta la mercanzia: 56 braccialetti e 34 paia occhiali da sole.