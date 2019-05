Formazione con i giovani Cna, partito il percorso "Venersi l'anima"

Grande successo per il primo appuntamento del percorso di formazione “Vendersi l’anima” ideato dal gruppo Giovani imprenditori della Cna di Ancona, pensato per imprenditori, professionisti e tutti coloro che vogliono trasformare un sogno in un lavoro concreto e un lavoro concreto in un'occasione di successo.

Il primo dei quattro moduli, incentrato sul Brand, si è tenuto presso l’Accademia Poliarte di Ancona con la docenza del comunicatore Raffaele Giorgetti. Ora, fari puntati sul secondo modulo, che si terrà il 24 maggio dalle 9 alle 17.30 presso la Delta Motors (sede zona Baraccola di Ancona) con Emanuele Maria Sacchi, il maggior esperto europeo di carisma e uno dei più apprezzati esperti internazionali di leadership, negoziazione e comunicazione competitiva. “Professione vendita” è il titolo di questo secondo appuntamento, durante il quale verranno svelate le strategie e le tecniche di negoziazione avanzata.