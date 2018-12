Sicurezza, ecco l'occhio elettronico che evita l'ingresso delle auto non autorizzate

Contro l’accesso in spiaggia di veicoli non autorizzati arriva un occhio elettronico in via Goito: i trasgressori saranno fotografati e riceveranno una sanzione di 169 euro per ogni transito abusivo. E’ entrato in funzione nei giorni scorsi, dopo un periodo di sperimentazione di un mese, il nuovo varco che controlla elettronicamente gli ingressi al principale sottopasso carrabile di Falconara, quello appunto di via Goito, classificato come area pedonale urbana, una classificazione che resterà in vigore almeno fino al 30 settembre 2019. Il dispositivo è stato finanziato interamente dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale ed è gestito dalla polizia locale di Falconara, che potrà così controllare a distanza che i transiti siano effettuati regolarmente. Per essere in regola, i veicoli devono essere autorizzati dallo stesso Comando falconarese.

Sono ammessi alla circolazione senza espressa autorizzazione i veicoli in servizio di polizia e quelli di soccorso e di emergenza, mentre devono avere un’autorizzazione rilasciata dalla polizia locale i mezzi impiegati per la pulizia dell’arenile, la raccolta dei rifiuti e la manutenzione delle strutture della spiaggia. Devono essere muniti di permesso i veicoli utilizzati dai servizi di vigilanza sugli immobili pubblici, i mezzi utilizzati per l’organizzazione di manifestazioni autorizzate. L’autorizzazione è necessaria anche per i veicoli a servizio delle persone con difficoltà motorie. Le richieste potranno essere inviate a mezzo Pec all’indirizzo comune.falconara.protocollo@ emarche.it, consegnate all’ufficio Protocollo del Comune in piazza Carducci, consegnata al Front-Office del Comando di polizia locale di piazza del Municipio (il modulo di richiesta, oltre che disponibile al Comando di Palazzo Bianchi, è anche pubblicato sul sito istituzionale del Comune). Il permesso sarà rilasciato entro 10 giorni dalla consegna della documentazione necessaria e ne sarà rilasciato uno per un solo veicolo, fatta eccezione per gli enti pubblici o le società che erogano servizi pubblici e che potranno indicare più targhe. In caso di emergenza tali enti potranno comunicare successivamente le targhe dei mezzi che hanno dovuto raggiungere la spiaggia.