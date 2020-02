Lavori in via Di Biagio, variazione di percorso per la linea 11

Venerdì 28 febbraio dalle 07,30 alle 20, a causa dei lavori Enel in Via Oddo di Biagio, la linea 11 dell'autobus subirà una variazione di percorso: provenendo da via Villarey, il bus effettuerà il tragitto via Goito, via Cavorchie, Corso Matteotti, via Fanti, per poi riprendere il percorso invariato.

Sarà istituita una Fermata Provvisoria in Corso Matteotti in prossimità di P.zza del Plebiscito. La fermata presente in via Oddo di Biagio sarà soppressa.