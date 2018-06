Vanessa Incontrada, foto relax alla Rotonda con la Gina

Tra un ciak e l'altro di "I nostri figli, film tv Rai diretto da Andrea Porporati, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, girato a Senigallia, c'è anche il tempo per un po' di relax e qualche foto da convidere con i fan su Instagram. E così la bella Vanessa ha pensato di postare sul suo profilo, proprio questa mattina (1 giugno) una bella immagine di lei con la cagnetta Gina, un barboncino toy che le fa compagnia già da qualche tempo, direttamente dalla Rotonda a Mare.

Il film andrà in onda su Rai Uno a novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e avrà molti spicchi della nostra regione: oltre a vari punti di Senigallia come il centro storico, la scuola elementare Pascoli, il Cesano, la Rocca Roveresca e i Portici Ercolani, le riprese hanno riguardato anche Brugnetto di Trecastelli e Marotta.