Una cantante anconetana a NY, Vanessa in mondovisione con “Così simile all’amore”

Dalla spiaggia di Senigallia ai grattacieli della Grande Mela: è l'avventura che attende la cantante senigalliese Vanessa Chiappa, selezionata fra più di 400 artisti provenienti da tutta Italia per cantare il prossimo 13 ottobre presso il prestigioso Master Theater di New York. Vanessa, cantante professionista con già all’attivo importanti esperienze musicali (nel 2011 è stata corista di Max Pezzali nell’album “Terraferma” e nel 2016 vocalist nel programma di Canale 5 “Amici” di Maria De Filippi) lo scorso 11 luglio ha superato a Roma l’ultima difficile selezione italiana di fronte ad una giuria di addetti ai lavori, capitanata dai produttori discografici Beppe Stanco e Cesare Rascel (figlio del grande attore Renato Rascel), aggiudicandosi uno dei 6 posti alla finale che si terrà il 13 ottobre al Master Theater di New York, unica marchigiana nonché unica rappresentante del Centro Italia.

Il festival “NY canta” verrà trasmesso in mondovisione dal canale satellitare Rai Italia e i finalisti verranno giudicati da una giuria d’eccezione che vede nomi di spicco del panorama musicale italiano quali Fausto Leali e il rapper Clementino. «E’ un sogno che diventa realtà” dice Vanessa, “negli anni ’40 i miei nonni materni sono emigrati dalle Marche negli Stati Uniti per cercare fortuna oltreoceano e mia madre è nata proprio nella metropoli in cui ora mi ritroverò a cantare. E’ una grande emozione per me e spero di rappresentare al meglio la mia regione».

Il brano con cui Vanessa gareggerà e di cui è lei stessa autrice si intitola “Così simile all’amore” ed è stato prodotto con la collaborazione dell’Astralmusic di Castelplanio (AN) dei fratelli Giordano e Graziano Tittarelli. Ad ottobre, conclusosi il Festival, è prevista l’uscita del brano su tutte le principali piattaforme digitali e il relativo video musicale.